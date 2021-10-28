Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 30 Ekim’de süresi bitecek olan, Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulunda AK Parti, MHP ve İyi Parti’nin ‘evet’ oylarıyla kabul edilirken, HDP’nin çağrısıyla hareket eden CHP’nin ret oyu vermesi, CHP-HDP ortaklığını resmîleştirdi.

2020’deki tezkereye ‘evet’ oyu veren Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP seçmeninin oyunu almak için, Pervin Buldan’ın ‘hayır deyin’ çağrısını dinledi. Yeni tezkerenin 2020’deki tezkereyle aynı olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun ‘yabancı askerler’ konusunu bahane ederek ‘hayır’ kararı alması, HDP ile ortaklığını gizleme çabası olarak değerlendiriliyor.

CHP, 2 Ekim 2014’te TBMM’de kabul edilen ve daha sonra 6 defa uzatılan Suriye tezkeresine ilkinde ‘hayır’ oyu verirken, 6 kez de ‘evet’ demişti. CHP’nin tezkereye karşı olumsuz tavrının, parti tabanında ve ittifak ortağı İyi Parti içerisinde de rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor.

‘HAYIR’ KARARIYLA NETLEŞTİK

Tezkereye evet oyu veren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi de eski partisini eleştirdi. Çelebi, “CHP’nin ‘hayır’ oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor. Çünkü 2019’da ‘evet’ verilmişti” dedi. Ayrıca oylamada Saadet Partisi de CHP ve HDP gibi ‘hayır’ oyu verirken, Ali Babacan’ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi ise çekimser kaldı.

İP’TE TEZKERE ÇATLAĞI

Tezkere konusunda İyi Parti içinde görüş ayrılıkları yaşandı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinin ‘evet’ oyu verilmesi yönündeki kararına uymadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz “Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı “ret” deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım” dedi.

Öte yandan, güvenlik kaynaklarına göre, tezkerenin geçmemesi hâlinde Türkiye’nin yurt dışına asker gönderme dışında, oradaki mevcudiyetini sürdürebilme kabiliyeti de ortadan kalkacaktı. Türkiye’nin Irak’taki 30’a yakın askerî üs bölgesi, Kandil ve çevresinden ülkeye terörist sızmalarının önüne geçerken, tezkerenin reddedilmesi bu kabiliyete darbe vuracaktı.

Diğer yandan, Suriye’deki operasyon bölgelerinde yaklaşık 25-30 kilometre derinliği içine alan hat ile DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütlerinin sızma ve saldırıları engellenirken, tezkerenin geçmemesi durumunda buradaki durum da tersine dönecekti. Yine, tezkerenin geçmemesi, Irak ve Suriye’de mevcut pozisyonlardan ‘geri çekilme’ anlamına gelecekti. Bu durum, ciddi bir ulusal güvenlik problemine yol açacaktı.

DESTİCİ: İKİ YILDA NE DEĞİŞTİ?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye ve Irak tezkerelerine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

CHP’nin, HDP’nin korkusuyla tezkereye “hayır” oyu verdiğini söyleyen Destici, 2019’da aynı tezkereye CHP’nin “evet” oyu verdiğini hatırlatarak “Sayın Kılıçdaroğlu’na sormak istiyoruz. İki yılda ne değişti, terör mü bitti? Terör tehlikesi bertaraf mı edildi? Mehmetçiklerimiz evine mi döndü?” sorularını yöneltti. Destici, Anayasa Mahkemesinin, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada bir an önce karar vermesi gerektiğini dile getirerek “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye’de terör örgütünün partisi, varlığını devam ettirememelidir” görüşünü paylaştı.

Erdoğan’dan CHP'ye tezkere tepkisi: HDP'ye biat etti boyun eğdi yazık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. CHP'nin tezkereye 'Hayır' oyu kullanmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da tehdit ediyorsunuz' diyerek HDP'ye ağızlarının payını vermesi bekleniyor. Artık böyle bir yönetim yok. Hiç şüphesiz burada önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, boyun eğmesi. Yazık. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın" ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.