Türkiye Gazetesi

Otogaz (LPG) fiyatlarına zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan otogaz zammı ile otogaz fiyatında 48 kuruş artış bekleniyor.

Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul'da 6,14 liradan satılan otogaz fiyatı 48 kuruşluk zammın ardından zam sonrasında 6,62 liraya yükselecek.

Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: LPG otogaza 22 kuruş zam geliyor! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruş zam geldiği açıkladı.