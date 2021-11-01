Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank’ın kurucusu ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay’da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamlarının cevap verdiği ve Başsavcılığın talebini kabul ettiği öğrenildi. "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilcecek.



Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın



TESLİM EDİLMESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Uruguay adli makamları Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

4 GÜN GÖZALTINDA OLACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.



Tosuncuk, Çiftlik Bank vurgununa 'ticaret' dedi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank davası kapsamında devam eden soruşturmada, yaptığı dolandırıcılığı, "Ticaret yaptım" diyerek açıkladığı ortaya çıktı.



Çiftlik Bank skandalı dizi oluyor Kurduğu Çiftlik Bank ile çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın hikâyesi dizi filme aktarılıyor.



