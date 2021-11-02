Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Irak ve Suriye tezkeresine ‘hayır’ oyu veren CHP’ye tepki gösterdi.

Daha önce de benzer tezkerelerin verildiğini, bu tezkerelerde duruşa göre bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarının net bir şekilde görüldüğünü kaydeden Dağ, "Önceki oylamalarda ‘evet’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi bu oylamada ‘hayır’ diyerek kendisiyle çelişmiştir, çok açık bir şekilde kendisini inkâr etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır" dedi.

"CHP, HDP'YE VAGON OLMUŞTUR"

Dağ, "CHP, HDP’ye vagon olmuştur ve geçen haftaki bu ‘hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun. CHP’yi kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP’nin Türkiye’nin her meselesinde gayrimillî bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz. CHP bu gayrimillî duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay Cumhuriyet Halk Partisinin tarihine kara bir leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN SİYASETİ İSTİSMAR SİYASETİDİR"

Hamza Dağ, yıllar sonra bugünler hatırlandığında CHP’nin bu kararını açıklamakta zorlanacağını ifade ederek “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş ilkelerine, özüne karşı tam bir yabancılaşma içindedir. Kemal Kılıçdaroğlu idaresinde CHP büyük bir değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşamaktadır. FETÖ gibi DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz, tepkisiz kalan CHP tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK’yı sevindirmiştir. CHP’nin siyaseti tam anlamıyla bir istismar siyasetidir. CHP bir yandan vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kesimlerin duygularını istismar etmekte öte yandan terör örgütlerini sevindirmektedir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SORU

Kılıçdaroğlu’nun son tezkere için “Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz” dediğini aktaran Dağ “Ben buradan sormak istiyorum, bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye ‘evet’ diyerek o gün CHP, cumhuriyete kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir ya da Millet İttifakı’nın resmî diğer ortağı İyi Parti ‘evet’ diyerek cumhuriyete ihanet mi etmiştir? Bunların cevabını bekliyoruz. CHP seçmeni bu tutarsızlığı ve bu gelgit akılları, bu hezeyanı ne yazık ki hak etmiyor. CHP, HDP’yi sistem içine çekmiyor, HDP, CHP’yi marjinalliğe Türkiye’nin düşmanlarının çizgisine, terör yandaşlığına çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesine tepki göstererek vermesine "Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadalar" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar’dan tezkere karşıtı söylemlere cevap: Bir önceki ile arasında fark yok, tatbikatlar ve eğitim var Bakan Akar, geçtiğimiz gün TBMM'den oy çokluğu ile geçen ve gündemde spekülasyonlara konu edilmeye çalışılan tezkere konusuna açıklama getirdi. Akar, söz konusu tezkere kararının, bir önceki tezkere kararı ile arasında hiçbir fark olmadığının altını çizdi.