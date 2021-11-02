Türkiye Gazetesi

Türkiye teröre karşı yürüttüğü kararlı adımlarla, başarı elde etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Samsun'da DEAŞ'a yçnelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 kişi kıskıvrak yakalandı.

7 AYRI ADRESE EŞ ZAMNLI OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda yurt dışında bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahısların yakalanması için bu sabah şafak vakti İlkadım ilçesinde bulunan 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınması ve korona testi yapılmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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