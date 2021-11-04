Türkiye Gazetesi

Çilem Doğan’ın 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği iddiasıyla 8 Temmuz 2015 tarihinde tabancayla vurarak öldürmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

50 BİN TL KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da görülen duruşmada 50 bin TL kefaletle tahliye etti.

YARGITAY 15 YIL HAPİS CEZASI ONADI

Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan yeniden cezaevine girecek. Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini bildirdi. Ayanoğlu, müvekkilinin çok üzgün olduğunu ve bu konuda konuşmak istemediğini kaydetti.

Çilem’in bitmeyen çilesi Samsun’da antibiyotiğe alerjisi olan genç kadının, acilde verilen serumun ardından hayatının karardığı iddia edildi. Önce tanınmaz hale gelen genç kadın şimdi de gözlerini kaybetmemek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.