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Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı verildi
05.11.2021 - 08:46 | Son Güncelleme: 05.11.2021 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 8 şüpheli hakkında, Ankara merkezli gözaltı kararı verildi.
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808913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/808913.aspx
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