Türkiye Gazetesi

Şube Başkanı Reşit Can, yaptığı açıklamada, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, seviyesiz, insani değerleri hiçe sayan duyarsız, hiçbir milletvekili istemiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" diye seslenen kişiye dahi hak ettiği cevabı vermemesi, sessiz kalması, Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü saldırının temelini oluşturmuştur. Her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa her daim bizler gibi vatanperverleri karşısında görecektir."

Can, Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren konuştu Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs, alttan da bana tekme vurdu” dedi.

İYİ Partili Türkkan’ın küfür skandalına Ömer Çelik’ten tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl’de şehit abisine ettiği küfre tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce çalışanları muhabir döven Türkkan, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti.