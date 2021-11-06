Türkiye Gazetesi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan şahıs, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYİCİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan H.K. sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçisi ile rektörlük tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.K. bugün adliyeye sevk edildi. H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'li Yaşar Gündüzalp, terör propagandası yapmaktan tutuklandı Şanlıurfa Suruç ilçe Eşbaşkanı Yaşar Gündüzalp'ın 5 yıl önce aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Gündüzalp, yeniden tutuklanıp cezaevine konuldu.

Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.