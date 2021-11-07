Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki programının sona ermesinin ardından 2017 yılında Kozluk'ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği halk kütüphanesine giderek gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkılarla oyasıya eğlendi.

ERDOĞAN, GENÇLERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da ziyaretlerine kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi’nde gezdi, daha sonrası Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

Batmanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere gittiği Batman'da halkın yoğun sevgisi ve ilgisi ile karşılaştı.

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ziyareti duyurdu.