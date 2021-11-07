Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de ailesine küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren bütün Türkiye’yi sarsan olayı gazetemize anlattı. Kardeşi İsa Gümren’i 1997 yılında PKK terörüne şehit verdiğini söyleyen Tahir Gümren “O bu milletin şehidi. Onun kız kardeşine edilen küfür de canını feda ettiği milletine edilmiştir” dedi.

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını anlatan Gümren “’Devletimiz senin arkanda’ dedi. İçişleri Bakanı’mız Süleyman Soylu ve daha birçok siyasi, bürokrat acımızı paylaştı, desteklerini iletti’ diye konuştu.

Gece boyu uyuyamadığını söyleyen Gümren, gerekli hukuki girişimlerde bulunduğunu, bu davanın artık milletin davası olduğunu vurguladı. Kamuoyunda yükselen tepkiden büyük güç aldıklarını kaydeden Gümren bütün Türkiye’de infiale yol açan küfür ve darp anını şöyle özetledi:

BOYNUMU SIKTI TEKMELER VURDU

“Ben bir şehit ağabeyiyim ve vatanıma, dinime, milletime şehit verdiğim kardeşimin dosyasında bazı parçalarını karıncalar topladı yazıyor. ‘Milliyetçiyiz, vatanseveriz’ diyen İyi Parti, gencecik kardeşime kıyan alçaklarla ittifak yaptı. Bir şehit yakını ve vatandaş olarak tepkimi, itirazımı dile getirdim. Tam konuşmaya başladım birisi boynuma yapıştı ve kulağıma, ‘PKK ile iş birliği yapan biz değiliz şerefsizlik yapma’ diyerek hakaret etti. Daha sonra Lütfü Türkkan olduğunu öğrendiğim bu kişinin yüzüne bakmaya çalıştım ama boynumu sıkarak aşağıdan da tekme vurmaya başladı. En son bırakırken de o aşağılık küfürleri savurdu.



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HER ŞEY KAYIT ALTINDA

Lütfü Türkkan önce küfrettiğini inkâr etti. Sonra benim küfrettiğimi iddia etti. O anda etrafımızda çekim yapan kameralar vardı. Her şey kayıt altında. Benim tek bir küfür ya da hakaretim olmadı. Yüreği yanan bir vatandaş olarak acımı, üzüntümü haykırdım.

Tahir Gümren’in kardeşi Ahmet Gümren de “Pazartesi günü tüm kardeşler ayrı ayrı dava açacağız. O adam siyaset yapmasın. İstifa edene kadar biz bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

ŞEHİT ANNESİ ÜZÜNTÜSÜNÜ ANLATTI

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren’in annesi Telli Gümren, yaşadığı üzüntüyü anlattı. 73 yaşındaki şehit annesi “Kaç yıl oldu, hâlâ içimiz yanıyor. Tahir’e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki, sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü. Oğulları şehit yakını değil diyorlar. Hangisi yalan; bu mezar mı, ölen oğlum mu yalan? Elimdeki dosyalar yalan mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

İYİ Partili Türkkan’ın küfür skandalına Ömer Çelik’ten tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl’de şehit abisine ettiği küfre tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce çalışanları muhabir döven Türkkan, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti.