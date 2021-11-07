Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.
Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "sancak tevdi töreni"ne katılacağı da bildirildi.
Bakan Akar’dan tezkere karşıtı söylemlere cevap: Bir önceki ile arasında fark yok, tatbikatlar ve eğitim var Bakan Akar, geçtiğimiz gün TBMM'den oy çokluğu ile geçen ve gündemde spekülasyonlara konu edilmeye çalışılan tezkere konusuna açıklama getirdi. Akar, söz konusu tezkere kararının, bir önceki tezkere kararı ile arasında hiçbir fark olmadığının altını çizdi.
Bakan Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.