Türkiye Gazetesi

İYİ Partili milletveki Lütfü Türkkan, bir şehit yakınına küfür ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkması sonrası gelen tepkiler üzerine partisinden istifa etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir.” dedi.

ERDOĞAN'DAN BATMAN ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman'ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Valilik Meydanı'nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk” dedi.



LÜTFÜ TÜRKKAN OLAYI: "YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor."



"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ ÇOK GAYRET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında “Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'dan Lütfü Türkkan açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür olayı ile ilgili konuştu. Akar "Hukuk ve her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan hakkında karar belli oldu Şehit ağabeyine küfür ederek bir skandala imza atan Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliğinden alınacağı kaydedildi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce çalışanları muhabir döven Türkkan, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti.