Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.



İZMİR'DE 22'Sİ KADIN 25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI



İzmir'de FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 22’si kadın olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklama Adana ve Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.