Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya’da üniversite öğrencileriyle görüştü. Yıldırım, daha sonra "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında Türk Kızılay tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı. Adapazarı'nda bulunan Uzun Çarşı enafıyla da buluşan Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Binasını ziyaret etti. Yıldırım, burada coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.Kalabalık "Reis'i ara" diye sloganlar atınca Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

"İÇERİ SIĞMIYORUZ, SOKAĞA TAŞTIK"

Görüşme esnasında kalabalığın tezahüratlarını duyan Erdoğan, Yıldırım'a “Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun?” diye sordu. Binali Yıldırım da “İçeriye sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık” cevabını verdi.

"BAZI KENDİNİ BİLMEZLER ANCAK SANDIĞIN DİLİNDEN ANLAR"

Ardından Cumhurbaşkanı, telefon hoparlöründen kalabalığa hitap ederek "İnşallah hep beraber 2023'e yürüyor muyuz, hazırlıklarımız tamam mı? Sakarya kendisine yakışanı yapacak. Size saygısızlık edene sandıkta haddini bildireceğinize inanıyorum. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek cevap çok önemli. Birlik ve beraberliğimiz de çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin" dedi.

BİNALİ VE KALABALIKTAN DÜET

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." ifadelerini kullandı.Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi.

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