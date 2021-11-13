Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsü Birsen Giriş’e çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu.

KAZADA 22 KİŞİ YARALANDI

Kazada serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

CAN KAYBI 5’E YÜKSELDİ

Kaza sonrası servisin çarptığı Birsen Giriş ve serviste bulunan Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) , hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Dün gece saatlerinde 15 yaşındaki Ege Yılmaz’ın da durumunun kötüleşmesi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada can kaybı 5’e yükseldi.

Kocaeli'deki servis kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.