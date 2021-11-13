Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'ya geçit vermiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde tespit edilen PKK inleri imha ediliyor. Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak tespit edildi. Bulunan sığınakalrda çok sayıda delil niteliği taşıyan bulgular elde edilirken, yaşam malzemeleri ve ilk yardım ekipmanları da bulundu.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMELERİ VE İLK YARDIM EKİPMANI BULUNDU

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İmranlı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 adet sığınak tespit edildi. Bir sığınakta yapılan kazı ve incelemeler sonucu çok sayıda yaşam malzemesi ve ilk yardım ekipmanı ele geçirildi.

Açıklamada, malzeme deposu içerisinde tespit edilen delil niteliği taşıyan bulgular muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin İmranlı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 5 odadan oluşan sığınak imha edildi Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilirken, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

Yüksekova kırsalında sığınak ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teröristlere ait 979 sığınak imha edildi! İçişleri Bakanlığı geçen yıla oranlar yüzde 51 artış göstererek 2021 yılında 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edilip çok sayıda da mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.