Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABİDEVİ ESERİMİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

"Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montajı ve toplu alış törenleri için Çanakkale’deydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin. Girerseniz para alamazsınız" diyenler var. Bunların devlet yönetiminden haberi yok" dedi. Erdoğan son tabliyeyi kendi m

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi: 2023'te vidalarını sıkacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin erken seçim söylemlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Ya sizden bir şey olmaz! Yetişemediğiniz üzüme 'koruk' diyorsunuz.1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin yerleştirme törenine katıldık. Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle beraber sıkacağız. 2023'te sıkacağız Cumhur İttifakı olarak" dedi.