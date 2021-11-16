Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9. Dönem Toplantısı' sonrası gerçekleşen protokol imza töreninin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bu toplantı vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki kıymetli bağları devletlerimizin yol göstericiliği ve özel sektörümüzün kararlılığıyla inşallah önümüzdeki dönemde somut sonuçlara dönüştüreceğiz" dedi.

"TARIM İZLEME KOMİTESİ KURULACAK"

2021 yılının ilk 10 ayında toplam 55 milyon dolar seviyesinde bir ticaret hacminin olduğunu ve bu ticaret hacminin yeterli olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Özellikle hayvancılık ve tarım alanında Moğolistan çok önemli bir ülke. Bu konuda 2022 yılında başlamak üzere bir tarım izleme komitesi kurulacak. Hem bizim tecrübelerimizden, bilgimizden, katma değerimizden hem de Moğolistan tecrübelerinden istifade edilerek güçlü bir sinerji oluşturulacak" diye konuştu.

'Türk - Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9. Dönem Toplantısı' Bakan Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Gursed başkanlığında gerçekleşti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KISKIVRAK YAKALADIK"

Eren Operasyonları hakkında gelen soruyu cevaplayan Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadele konusunda nasıl yapılacağını, kendi ülkesinin huzurunun, güveninin nasıl sağlanabileceğini örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde göstermektedir. Türkiye’deki terörist sayısı artık çok az sayılara düşmüştür. Kışa girerken sonbahar ve kış operasyonlarını başlatmıştık. Bunlar arasında büyük çaplı operasyonlarımız da var" ifadelerine yer verdi.

Şu ana kadar operasyonlara toplam 5.611 personelin katıldığı bilgisini veren Bakan Soylu, Eren operasyonlarının sayısının tüm kış boyunca katlanarak artacağını aktardı.

"Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" diyen Bakan Soylu, "Şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Sadece yeni başlayan bu Eren-4 Kış Operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"KONUTU ÇEKMEKLE YETİNMEYİP BURAYA YOĞUNLAŞMIŞLAR VE İŞARETLEMİŞLER"

İstanbul’da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çeken ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı 2 kişi hakkında konuşan Baka Soylu, "Orada çekim yaparken Cumhurbaşkanımızın konutunu da çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler, aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar ve işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. Bu eldeki bilgiler savcılıklara intikal etti. Burada da hukukun kendilerine el verdiği ölçüde değerlendirme ortaya koydular. Bundan sonraki mahkeme safhasıdır" açıklamasında bulundu.

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