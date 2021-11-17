Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkes üssü Düzce Cılımlı olan bir deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyuruldu.

Öte yandan AFAD verilerine göre ise depremin merkez üssü Düzce olarak belirtirken büyüklüğü de 5.0 olarak açıklandı. Söz konusu deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD):"Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.Gelişmeleri takip ediyoruz."

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Soylu:"Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."

DÜZCE VALİSİ: OLUMSUZ İHBAR YOK

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...

Malatya'da korkutan deprem Malatya'da büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli tarafından 5 şiddetinde açıklanırken, AFAD ise depremin 4,7 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Uzmandan korkutan 'Marmara depremi' analizi: 10 yıl içinde olabilir 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde, beklenen Marmara depremine ilişkin konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Marmara Denizi’nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yaptı.

Son dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezinin Karaisalı ilçesi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem Adana'da, 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkezinin Karaisalı ilçesi olduğu öğrenildi.

AFAD açıkladı, Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Konya'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43 sularında gerçekleştiği bildirildi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak ölçüldü.