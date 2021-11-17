Son dakika deprem haberi... Son dakika Bolu deprem... AFAD'dan gelen bilgilere göre Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bolu'da da hissedildi.
Bakan Koca'dan deprem açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce’de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı” dedi.
Deprem korkusundan bayıldı Düzce'de yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremdeki korku ve panik kameralara yansıdı. Bir kadın baygınlık geçirdi.
Son dakika deprem | Düzce'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika... Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem; İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi.