Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı.

KADIN ASTSUBAYLAR DA YER ALIYOR

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.

"1060 PERSONELLE BAŞLAMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibariyle Eren-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır. Bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır" dedi.

Eren Kış-5 Bağgöze operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

Bin 240 personel görev alacak: Eren Kış-4 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1240 personel görev alacağı aktarıldı.

Eren Kış-3 Operasyonu başladı: 2103 personel katılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; Diyarbakır ve Bingöl'de 2.103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başladı.