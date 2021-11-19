Türkiye Gazetesi

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bunun ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, son duruma ilişkin açıklama yaptı. Vali, depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğunu söyledi. Memiş "Depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Toplam 4 köyde hafif hasarlar var. Vatandaşlarımızın çadır talepleri olabilir, devletimizin bütün birimleri sahada. Vatandaşlarımızı okullarda da barındıracak durumdayız. Yaralımız yok. Elektrik hatlarında problem var, çözmeye çalışıyoruz." dedi.



AFAD 1 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

AFAD ise şu ana kadar Marifet köyünde 1 vatandaşın yaralandığı bildirildi. 12 saniye süren depremin yerin 5,18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği anımsatıldı. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğunun öğrenilirken bölgeye ekipler sevk edildi.



Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Düzce'de bir deprem daha meydana geldi Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar büyük korku yaşarken 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Bolu'da da hissedildi.