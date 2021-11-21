Türkiye Gazetesi

Lokantacılık sektöründe çalışan ve Libya'nın doğusunda alıkonulab İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için uzun süredir Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen çalışmalarda neticeye alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TELEFON

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar İstihbarat Teşkilatının da katkısı olan çalışmada 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti Erdoğan ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

75 göçmen, Libya açıklarında boğuldu En az 75 düzensiz göçmenin, Libya açıklarında boğularak öldüğü öğrenildi.