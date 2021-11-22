Türkiye Gazetesi

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 10 gündür aranan Müslüme’nin cesedini bulan 40-45 yaşlarında kadın çoban ilk kez konuştu. İsminin Ayşe Bacak olduğu öğrenilen çoban kadın, programda dehşete düşüren açıklamalar yaptı. Bacak, “Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor.” dedi.

NE OLDU?

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolanve en son çadırının önünde oynarken görülen 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ailesinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Müslüme’nin kaybolduğu çadırın 25 kilometrelik çevresinde hem havadan hem karadan tarandı.

Müslüme’nin babası Mehmet Yağal’ın “Husumetlilerimiz var” açıklamasında polis ekipleri tarafından değerlendirdi. Arama çalışmalarının 10’uncu gününde kötü haber geldi. Müslüme’nin cansız bedeni 7 kilometre mesafedeki çalılıkların arasında bulundu. Müslüme’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.

Soruşturma kapsamında baba Mehmet anne Selvi ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ifadeleri alınmak üzere Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Anneanne Müslüme Yağal serbest bırakılırken Müslüme’nin ailesinin gece boyu bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alınmaya devam etti.

Küçük Müslüme dualarla son yolculuğuna uğurlandı Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırdaki ormanlık alanda bisikletiyle oynarken kaybolan ve 10 gün sonra 7 km uzaklıkta bir tepede cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cenazesi Karaman’a defnedildi.