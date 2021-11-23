Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sabah 08.30 saatleri sırasında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesinde meydana gelen olayda, Muratlı’dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki Özcan Özdemir idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki R.Ö. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Özcan Deniz ve araçta bulunan Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçi servisinde bulunan yaralı işçiler bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı. Trafik diğer şeritten verildi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

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