Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği Türkiye’nin ilk uçak gemisi için çalışmalara başladığını açıkladı. TCG Anadolu’dan daha kapsamlı bir gemi olacak olan uçak gemisinin donanım anlamında eksikliklerin tamamlanmasının ardından hizmete gireceği bildirildi.

1800 PERSONEL KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

TCG Anadolu'dan daha büyük boyutlarda olacak olan gemi jet motorlu, pervaneli birkaç çeşit İHASİHA'yı üstünde barındıracak. Geminin 50 bin tona yakın deplasmana ve 1800 personel kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Elde edilen bilgilere göre; Türk Tipi Uçak Gemisi F-35 B gibi Kısa Kalkış – Dikey İniş hem de katapult ile kalkış yapabilecek uçar platformlara da uygun altyapıya sahip olacak.

DÜNYADA 7 ÜLKEDE VAR

Dünyada 7 ülkede bulunan ve muazzam bir üstünlük sağlayan uçak gemilerden ABD’de 11 adet, Çin ve İngiltere’de 2, Hindistan, Rusya, İtalya ve Fransa’da ise 1’er adet bulunuyor. Türkiye’nin kendi uçak gemisini yapması ise yaklaşık 7 yıllık bir dönemi kapsayabileceğinin altı çiziliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK GEMİSİ OLACAK

Türkiye’nin ilk uçak gemisine ilişkin çağrıyı 2020 yılının Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Türkiye’nin denizlerde caydırıcılığa ihtiyacı olduğunu vurgulayıp 'Gelin bir, iki veya daha fazla uçak gemisi inşa edelim' çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı ​Erdoğan bu çağrısının üzerinden 6 ay sonrası ise yerli ve milli uçak gemisi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Öte yandan Türkiye’de üretilen en büyük gemi unvanına sahip olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi​ TCG Anadolu'nun bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.

İNSANI YARDIM OPERASYONU KABİLİYETİNİ ARTTIRACAK

Türkiye’nin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetini arttıracak olan TCG Anadolu, muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde de kullanılabilecek. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor.​ ​Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş-kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek