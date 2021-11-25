Türkiye Gazetesi

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde Gara ve ve Kandil'e düzenlene operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. MİT tarafından Gara'da 4 PKK'lı terörist Kandil'de de 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

ÖRGÜTÜN DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gara'da etkisiz hale getirilen 4 teröristden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Tunceli'de teröristlerin kış üslenmesine operasyon Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.