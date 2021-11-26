Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir haber kanalına konuk oldu. Kurtulmuş, programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Küresel bir ekonomik savaş olduğunu ve zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Numan Kurtulmuş ''Yüzde 9-10 aralığında büyüyecek bir ekonomimiz var. Bu sürecin geçici dalgalanma olduğunu düşünüyorum. Büyük güçler arasında ekonomik olarak büyük bir savaş var. Üstüne bir de pandemi ortaya çıktı. Buna rağmen Türkiye, tedarik zincirlerini kırmadan yoluna devam ediyor" dedi.

"KURDAKİ DALGALANMAYI FRENLEYECEĞİZ"

''Türkiye'de yatırım yapılmıyor'' demenin gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Kurtulmuş "Kurdaki aşırı oynaklık nedeniyle alım gücü olumsuz etkileniyor. Asgari ücret herkesin 'tamam' dediği bir ölçüde olacak, hakkaniyetli olacak. Asgari ücretlinin alım gücünü geçen yıldan aşağı götürmeyecek bir rakam hesaplanmalı. Zor bir tablo olduğunun farkındayız. İyi niyetli söylenmiş eleştirileri takip ediyoruz. Amacımız, çok kısa sürede kur dalgalanmalarını frenlemek. Üretim, istihdam, ihracat ve yatırıma zarar vermeden kurdaki oynaklığı giderecek adımları atacağız. En kısa süre içinde bu zor tablonun yatışacağına, kurdaki oynaklığın aşağı doğru gideceğine inanıyorum. Merkez Bankası, teknik imkanlarını sonuna kadar tahlil edecek. Nerede, hangi enstrümanı kullanabilir, elindeki imkanlar nelerdir, bunların detaylarını Merkez Bankası biliyor, bunları ortaya koyacak ve ona göre kararını kendisi verecektir. Hükümet bu tarafa giderken Merkez Bankası, 'Ben bağımsızım, ben bu tarafa gidiyorum', böyle bir şey zaten işin doğasına aykırıdır. Merkez Bankası yasasında verilen yetkiler bellidir. Bu yetkiler içerisinde Merkez Bankası yetkilerini bağımsız olarak kullanır" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bir soru üzerine, CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir istekleri olmadığını belirterek, "Bu bizi ilgilendirmez" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, “Makul bir rakamda buluşmak lazım” dedi.

Mehmet Özhaseki: Cumhurbaşkanı, asgari ücreti yakında açıklayacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını duyurdu.