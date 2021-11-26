Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

YAĞIŞIN GÖRÜLECEĞİ İLLER

Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ SAĞANAK GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre de Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

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