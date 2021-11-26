Türkiye Gazetesi

Almanya'da 'Johann Philip Reis Ödülü' düzenlendi. Ödülü, İzmirli genç bilim adamı Dr. Onur Günlü aldı. Günlü, bu ödüle layık görülen ilk Türk oldu. Ödülün, iletişim ve haberleşme teknolojileri alanlarında, sıra dışı ve yenilikçi yayınları olan 40 yaş altı bilim insanlarına 2 yılda bir verildiği ifade edildi. Onur Günlü, yaptığı açıklamada "Bu yüzyıl, dijital bir yüzyıl, hemen hemen her şeyimiz dijital platformlarla yürüyor. O halde bu alanın güvenliği kişisel olmalı diye düşünüyorum. Adeta bir parmak izi gibi kişiye ait kopyalanamayan bilgi teorimi geliştirdim" dedi.



"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Günlü, ayrıca şunları kaydetti: Kendim için şunu söyleyebilirim; akademik başarılar ne kadar büyük olursa olsun, elbet bir başlangıç noktası vardır. Bende bu coğrafyanın insanı olarak kendimi geliştirirken, yaşadığım şehirde doğru bilgiyi bulmaya çalıştım. Doğru eğitim, başarıya götüren doğru kararlar. Bazen bilgi sizi bulmaz, siz onu bulmak zorunda kalabilirsiniz. Öte yandan, bu ödül, telefonu Graham Bell’den yaklaşık 15 yıl önce keşfeden Johann Philipp Reis adına 1986’dan beri veriliyor.





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