Türkiye Gazetesi

Eski HDP Milletvekili Leyla Güven, hakkında Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Bu davanın karar duruşması bugün görüldü.

BERAATİNİ İSTEDİ

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski HDP’li başkan tutuklandı ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan ve Yunanistan kaçmaya çalışırken sınırında yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.

CHP ve HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.