Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa yollar genişletiliyor. Sarp araziye kurulu olan tek yolda köprüyü yıkıp yola hendek kuran PKK’lı teröristlerin inlerine girildikten sonra bölge huzura kavuştu. Yıllardır tek şerit olan ilçe yolu güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında tek şeritli 19 kilometrelik yol için ihale yapıldı. 13 milyon TL’lik projede projede Yeşilöz deresi ve Habur çayı kenarından geçen virajlı yolların yapımına başlandı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Projede görevli inşaat mühendisi Behçet Kara kış ayında da çalışacaklarını ifade ederek, “Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. 10 dakikayı daha kısa süreye indireceğiz. 5 kilometrelik yolu asfaltlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmayı yapmak da bize nasip oldu” şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK

Kara yolları teknik personeli inşaat teknikeri Mehmet Gülüsever ise hedeflerinin 5 kilometrelik yolu yapmak olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yılda tamamlayacağız. Memleketimiz için ve devletimiz için gece gündüz çalışmak zorundayız. İnşallah Beytüşşebap yolları daha güzel olacak’” diye konuştu. Yollarda hummalı çalışma başlatılırken, bu yıl 5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp geriye kalan 14 kilometrelik yolun önümüzdeki yıl tamamlanacağı hedefleniyor.

Terörden arındırılan Şırnak’ta çiftçiler üretime yöneldi Şırnak’ta son yol yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı üretime de yansıdı. Çiftçiler daha önce mısır, pamuk, buğday ve arpa üretimi yaptığı arazilerine şimdi ise yer fıstığı üretmeye başladılar. Özellikle Silopi'de üretim alanı 400 dekardan 75 bin dekara çıkan yer fıstığında bu yıl 35 bin ton rekolte elde edildi.