Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların yılın belli dönemi için kış lastiği takmalarını zorunlu tutuyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

1 NİSAN 2022’YE KADAR SÜRECEK

Kış lastiği takma zorunluluğu yarın 1 Aralık 2021’de başlayarak 1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek. Kurallara uymayan ve kış lastiği takmayan sürücülere ise 846 lira ceza kesiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeni oran çerçevesinde kış lastiği takmama cezası 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle güncellenecek. Sıcaklılarda sertleşmeyi önleten ve buzlu yollarda tutunmayı arttırıcı sırt desenlerine sahip olan kış lastiklerinin değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluk 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala araç sahipleri ceza yememek için lastikçiklerin yolunu tuttu.