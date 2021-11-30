Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ

F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kasım ayında 17’i büyük, 44’ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

SINIRLARDAKİ KAÇAK GEÇİŞLER

Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır. Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18’i FETÖ mensubu olmak üzere 51’i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

LİBYA

Libya’da ve Türkiye’de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir

DEDEAĞAÇ'TA ABD YIĞINAĞI İDDİASI

Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz.

MSB'den F-35 açıklaması: 2022'de ABD'de yapılacak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “F-35’lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD’de yapılacak” açıklamasını yaptı.

ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sonrası Ankara - Washington hattında başlayan F-35 savaş uçağı krizini fırsata çevirmek isteyen Yunanistan hayal kırıklığına uğradı.

Kanun tasarısı yasalaşırsa ABD Yunanistan'a F-35 satacak ABD Kongre'sine sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021 başlıklı kanun tasarısı yasalaşırsa ABD Yunanistan'a F-35 Müşterek Saldırı Uçağı satabilecek.