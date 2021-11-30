Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Açıklamada, yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı:4 bin terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğunu, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sisteminin de Türkiye'de aynı şekilde kullanılacağını açıkladı. Akar, aynı zamanda açıklamasında F-16 modernizasyonu konusuna da açıklamalarda bulunarak, “BD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.” dedi.