Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 63 KİŞİ YARALANDI

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

UZMANDAN AÇIKLAMA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, ”dünün en yüksek rüzgarı Beylikdüzü’nde 130 kilometre hızla oldu. Ancak dün ölçülen rüzgar hızı İstanbul için ölçtüğümüz en yüksek rüzgar değil. En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde lodos fırınlarında 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul’da eski tarihlerde 150 kilometre saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz” dedi.

“CUMA GÜNÜ MARMARA’DA LODOS BEKLENİYOR”

Önümüzdeki günler yağışlı sisteminin doğuya doğdu hareket edeceğini belirten Doğan, “Batı bölgelerimiz Marmara’nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak. Lodos fırtınası biraz doğuya hareket ederek etkili olacak. Buralarda rüzgar hızını azalttığı için en fazla 80 km saate varan bir rüzgar hızı olacak. Yine Cuma günü Marmara’da lodos bekleniyor” dedi

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yerlerinden söktü, çatıları uçurdu. Fırtınada uçan çatı ve kiremitler nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

İç Anadolu ve Akdeniz'de kum fırtınası: Araçlar mahsur kaldı Son dakika haberine göre; kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan kum fırtınası, Konya, Aksaray ve Niğde'de bazı bölgelerde trafiğin durmasına neden oldu. Yollarda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Niğde'de meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı.

Fırtınada uçan binadan kopan parçalar karşı eve girdi Beylikdüzü’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın uçan çatısı, metrelerce ötedeki karşı binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalas ve parçalar evlerin içini savaş alanına çevirirken, çatının uçma anı ise kameralara yansıdı.

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.