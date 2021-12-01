Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANIR"

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

Merkez Bankası’ndan enflasyonda kararlılık vurgusu: Yüzde 5 hedefine ulaşılacak Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı. Raporda, enflasyonun yüzde 5 oranına çekilmesi yönünde kararlılıkla adımların atılmaya devam edeceği bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik görüşme Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine geldi, kritik toplantı az önce başladı.

Merkez Bankası, BDDK ve bankalarla görüşecek Piyasada yaşanan manipülatif hareketler sonrası Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek.