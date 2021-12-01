Türkiye Gazetesi

Bakan Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde müjde olarak duyurduğu hekim kadrolarının maaşlarında artış ile ilgili düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Düzenleme, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklendi.

PRATİSYEN HEKİMLERE 2 BİN 500, UZMAN DOKTORLARA İSE 5 BİN LİRA EK GÖSTERGE ZAMMI

Bakan Koca, "Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diye konuşmuştu. Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" sözleriyle düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.



Bakan Koca müjdeleri peş peşe açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeleri peş peşe açıkladı. Bugün Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyuran Bakan Koca, akşam saatlerinde ise 50 bin metrekarelik aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını açıkladı. On binlerce sağlık personelinin mülakatsız olarak atanacağını belirten Koca, evlilik öncesi SMA taramalarının ise zorunlu hale getirileceğini söyledi.