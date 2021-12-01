Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Kişida'ya tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile telefonda görüştü. Erdoğan, Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğretmen ayrımını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda katılımcılara seslendi. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.