Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde “EREN KIŞ-10 (ÇEMÇE - MADUR) ŞEHİT J.YZB. FERHAT ÇİFTÇİ” Operasyonu başlatıldı.

790 PERSONEL YER ALIYOR

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (790) personel (70) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP-C'ye operasyon Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlattı.

Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu başladı Ağrı ve Iğdır İllerinde 910 personellik “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” Operasyonu başladı.