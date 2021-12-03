Türkiye Gazetesi

Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında bir bildiri yayımladı. Bildiride “Hatay’ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” ifade edildi. Bu küstah sözler sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırında boy gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Akan "Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

Akar, incelemelerinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Hatay'da valiliğe ziyarette bulundu. Bakan Akar, Vali Rahmi Doğan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hulusi Akar Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar’dan F-35 mesajı: Bu konuda tavrımız net Yerli deniz topunun test atışlarına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 sorunu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerilimine değindi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

Akaryakıt krizinden en az Türkiye etkilendi Pandemi ve arz talep dengesizliği akaryakıt fiyatlarını rekora taşıdı. Fiyatlar ABD’de yüzde 64, Fransa’da yüzde 35, İngiltere’de yüzde 42 arttı. Yabancı basın “En uygun benzin nereden alınır?” haberleri yapmaya başladı. Türkiye de pompadaki sübvansiyon ile her vatandaşa 1.500 TL’lik destek sağladı.