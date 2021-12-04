Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Kendisine randevu verilmemesine rağmen TÜİK Başkanı ile görüşmek için kurum binasına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumu âdeta siyasi bir şova çevirdi. Dün saat 10.00’da kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Twitter’dan “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” diye yazan CHP lideri, randevusuz içeri giremeyeceğini bildiği hâlde kurum önüne giderek TÜİK’i suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu tavrına sosyal medyadan tepki yağdı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir” dedi. İşte Kılıçdaroğlu’na gelen tepkilerden bazıları:

OKTAY: ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN ÇIKARINA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekânlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.

ŞEN: EŞKIYA GİBİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Kurum basmak nedir, eşkıya gibi!…

SOYLU: SİYASİ TARİHİMİZDE GÖRÜLMEYEN YÖNTEMLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle o iklimin ve sözlerin etkisi ile siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp onlara özenip, mekân basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.

TURAN: HELALLEŞME ANLAYIŞINIZ BU MUYDU?

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ana muhalefet liderinin her kurumdan randevu istemesinin tabii olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Kurumlar, programlarına/takvime göre gereken hassasiyeti gösterir, göstermelidir. Ancak âdeta “Mekân basmaya gidiyorum” edasıyla hareket etmek, devlet adabına yakışmaz. Helalleşme anlayışınız bu muydu?

KOMŞUYA BİLE RANDEVUSUZ GİDİLMEZ

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “İnsan komşusuna bile randevusuz gitmiyor. Gelip kapıya dayanıyorsun. Yolgeçen hanı mı TÜİK? Eşkıya gibi; ‘Kafama göre, istediğim yere gidip basarım’ zihniyeti, muhalefet partisinin (lideri demeyeceğim çünkü değil) genel başkanına yakışmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun miting çıkışına Bakan Soylu'dan sert tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istedikleri mitingin engellendiğini söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu meydanada 2014 yılından bu yana hiçbir partinin miting yapmadığını söyledi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir" dedi.