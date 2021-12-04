Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, arama motoru Google'ın temsilcileri ile milletvekili arasında ‘baklava hangi ülkenin’ atışması yaşandı. Google yetkilisi Zeynep Güven, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Güven, bir nevi internetin haritası işlevi gören Google’ın 200’ü aşkın ülkede kullanıldığını hatırlatarak “Google arama motoru açık interneti dizinlemektedir ancak içerik yer sağlayıcısı değildir” dedi. Algoritmanın, kullanıcıya en alakalı sonuçların, en erişilebilir şekilde sunulması için içeriklerde uzmanlık, yetkinlik, güvenilirlik gibi pek çok farklı sinyale baktığını belirten Güven, bu konuyu açıklamak için "baklava" örneğini verdi. Güven "Mesela ‘baklava’ kelimesini aradığımızda içinde baklava kelimesi geçen web siteleriyle karşılaşmak istemezsiniz. Burada algoritma ‘baklava’ arandığında faydalı olabilecek bilgileri tespit etmeye çalışıyor. Baklavayı aradığımda, Google’da ‘Baklava hangi ülkenindir’ sorusu çıkıyor ve altında ‘Türkiye’nin olduğu tescillenmiştir’ cevabı görünüyor” diye konuştu.

BAKLAVA TÜRK’TÜR

Bu sözler üzerine CHP’li Tuncay Özkan, Yunanistan’da da ‘Yunanistan’ın olduğu tescillenmiştir’ diye cevap çıktığını iddia etti. Google temsilcisi “Ona yeniden bakalım. Ben gördüğümü söylüyorum” dedi. Özkan ise “Ben Google’ın yalancısıyım diyorsunuz yani” cevabını verdi. Komisyon Başkanı AK Partili Hüseyin Yayman ise "Yunanistan ile bir de baklava meselesi yüzünden aramıza kara kedi girmesin. Ama kayıtlara girmesi bakımından baklava bir Türk tatlısıdır ve Türk tatlısı olarak kalacaktır. Kaynağı belli, tescili de AB tarafından yapılmıştır” diyerek tartışmayı bitirdi. Gaziantep baklavası 2013 yılında AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olmuştu.

Gaziantepli baklavacılardan Vedat Milor'a cevap Yemek yazarı Vedat Milor, baklavanın, pastalar gibi değiştirilebileceğini savundu. Ardından ortalık karıştı. Baklava ustaları, bunun mümkün olmadığını söyledi.

Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi Kurban Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar Bahçelievler’de bulunan ucuz baklavaya akın etti. Sıcak havadan korunmak için başlarına karton koyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.