Türkiye Gazetesi

Taksilerde alınan kamera zorunluğu kararı 2023 yılına ertelendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın tarafından yapılan açıklamada, “Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi” denildi.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Taksilerde zorunlu hale getirilecek olan kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere uğramıştı.

Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak! Taksim’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor” dedi.