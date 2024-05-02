Kaldırım taşlarını söküp polise saldırdılar! Maskeli eylemciler kamerada

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan grupların arasındaki yüzleri maskeli marjinal eylemciler kaldırım taşlarını söküp polislere saldırdığı anlar kameralara yansıdı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan marjinal gruplar yine terör estirdi. Saraçhane'de yüzler maskeli eylemcilerin kaldırım taşlarını söküp polise saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı noktalarda kimi yüzlerine maske takan kişiler, polise taş, sopa ve su damacanasıyla saldırırken bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri anlar böyle görüntülendi.

Olaylarda ise 30’a yakın emniyet görevlisinin yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası söz konusu grupların, ara sokaklara dağıldıkları öğrenildi.