İstanbul'da feci kaza! Ok gibi saplandı, gören dehşete düştü

İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı. Feci kaza sonrası aracı görenler dehşete düştü, sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ise ağır yaralandı.

Feci kaza, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi E-80 bağlantı yolunda gerçekleşti. Ahmet G. kontrolündeki otomobil, park halindeki tırın dorsesine ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Otomobilde sıkışan Ahmet G., itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Pendik E-80 bağlantı yolunda trafik oluşurken, ekipler tedbir amaçlı trafiği kısa süreli kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.