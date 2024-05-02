Kandilli ilk verileri duyurdu: Akdeniz'de deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 00.03'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 34.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Girit Adası açıklarında saat 00.03'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Sarsıntının derinliği ise 34.9 kilometre.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi