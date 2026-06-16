MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu izleyiciyle buluşurken, TV8 yayın akışında programı göremeyen seyirciler "MasterChef neden yok?" ve "MasterChef hangi günler yayınlanıyor?" sorularına cevap aramaya başladı. 16 Haziran TV8 yayın akışının netleşmesiyle birlikte yarışmanın yeni bölüm tarihi de merak konusu oldu.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, yeni sezonuna başlamasının ardından yayın takvimiyle gündeme geldi. Özellikle Survivor'ın final sürecinin devam ettiği günlerde yayın akışında yaşanan değişiklikler, izleyicilerin MasterChef'in yeni bölümlerini araştırmasına neden oldu.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye 2026 sezonu 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Ancak yarışmanın yeni bölümleri, TV8'in mevcut yayın planlaması nedeniyle her gün ekrana gelmiyor. 16 Haziran Salı günü TV8 yayın akışında da MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yer almıyor. Kanalın yayın planında Survivor'ın final sürecine öncelik verilmesi nedeniyle yarışmanın yeni bölümleri ilerleyen günlerde ekrana gelecek.

Yarışmanın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtıma göre yeni bölüm Cumartesi günü ekrana gelecek.

MasterChef neden yok, hangi günler yayınlanıyor? 2026 MasterChef Türkiye yayın günleri

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın planına göre yarışmanın yeni bölümlerinin hafta sonlarında ekranlara gelmesi bekleniyor. İlk bölümün ardından yarışmanın yeni bölüm tarihi olarak 20 Haziran Cumartesi günü öne çıktı.

20 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanması beklenen yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında yeniden hünerlerini sergileyecek. Böylece ön eleme süreci kaldığı yerden devam edecek.

Survivor final döneminin sona ermesinin ardından MasterChef Türkiye'nin yayın günlerinin artması bekleniyor. TV8'in resmi yayın akışında yapılabilecek değişiklikler nedeniyle kesin yayın günleri kanal tarafından duyuruldukça netlik kazanacak. İzleyiciler güncel bilgileri TV8 yayın akışı üzerinden takip edebiliyor.

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