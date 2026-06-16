Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Eskişehir'deki Doruk Madencilik'te işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin alacaklarının ödenmesi için takvim belirlenirken, devam eden eylemlerin sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığında taraflar uzlaşmaya vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen görüşmeler sonucunda işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin protokol imzalanırken, işçiler de sürdürdükleri eylemleri sonlandırma kararı aldı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te yaşanan sürecin ilk günden itibaren yakından takip edildiği belirtildi. İşçi ve işveren temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından önemli bir mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir."

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